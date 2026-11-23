Росстат назвал «Столичный» самым бюджетным из традиционных салатов на Новый год

Росстат выяснил, что список самых бюджетных новогодних салатов возглавил «Столичный», который обойдется в 299 рублей на семью из четырех человек. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В салат „Столичный“ идет 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 граммов майонеза», — уточнили в материале.

Второе место занял салат «Селедка под шубой», стоимость которого составит по тем же критериям — на семью из четырех человек — 315 рублей. Третье место досталось «Мимозе». На этот салат придется потратить 326 рублей.

Самый дорогой новогодний салат — «Оливье». Его ингредиенты обойдутся в 610 рублей.

Ранее Росстандарт выпустил ГОСТ на русскую традиционную кухню, утвердив состав и форму подачи салатов, включая «Столичный», оливье и сельдь под шубой.