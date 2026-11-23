Назван самый бюджетный традиционный салат на Новый год
Росстат назвал «Столичный» самым бюджетным из традиционных салатов на Новый год
Росстат выяснил, что список самых бюджетных новогодних салатов возглавил «Столичный», который обойдется в 299 рублей на семью из четырех человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В салат „Столичный“ идет 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 граммов майонеза», — уточнили в материале.
Второе место занял салат «Селедка под шубой», стоимость которого составит по тем же критериям — на семью из четырех человек — 315 рублей. Третье место досталось «Мимозе». На этот салат придется потратить 326 рублей.
Самый дорогой новогодний салат — «Оливье». Его ингредиенты обойдутся в 610 рублей.
Ранее Росстандарт выпустил ГОСТ на русскую традиционную кухню, утвердив состав и форму подачи салатов, включая «Столичный», оливье и сельдь под шубой.