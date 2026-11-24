Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На базовой метеостанции ВДНХ к 7:00 термометр показал -1,1 градуса. Окончательное значение минимума текущих суток выяснят после 09:00.

Предыдущий рекорд установила ночь на 1 ноября с минимумом -0,8 градуса.

«Отметим, что такой высокая минимальная температура в середине ноября удивляет — например, в последние 5 лет к этому ноябрьскому дню минимальная температура воздуха в столице опускалась до -2…-9 градусов», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в оставшиеся дни осени похолодает, и к 29–30 ноября минимум составит -5…-7 градусов.

Ранее метеорологи предрекли сильный снегопад в Москве и Подмосковье. За ближайшие 2-3 дня в регионе выпадет до 40% месячной нормы осадков.