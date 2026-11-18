Мошенники стали использовать имена популярных блогеров и известных компаний, чтобы выманивать деньги у участников поддельных интернет-розыгрышей. О новой схеме предупредили в МВД .

Злоумышленники создают фальшивые сообщества в мессенджерах или распространяют ссылки на якобы праздничные опросы крупных брендов. Пользователям предлагают пройти несложную викторину, после которой сообщают о крупном выигрыше.

Однако для получения приза от человека требуют предварительный платеж. Его называют комиссией за перевод, страховкой, налогом или залогом, обещая вернуть деньги вместе с выигрышем. В некоторых случаях участника перенаправляют на поддельный сайт, где запрашивают данные банковской карты и коды из СМС.

В МВД советуют проверять информацию о конкурсах через официальные сайты и подтвержденные аккаунты организаторов. Настоящие розыгрыши не предполагают переводов личных денег для получения приза.

Ранее мошенники запустили схему обмана россиян под видом новогодних фотосессий.