Из-за снегопада в Подмосковье дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

«Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность и бесперебойное движение транспорта на региональной сети дорог», — рассказали в ведомстве.

На подмосковные дороги для устранения последствий снегопада вышли более 400 единиц спецтехники, а также 980 дорожных рабочих. В Минтрансе отметили, что при необходимости привлекут дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проезд транспорта.

Рабочие и техника вывозят снег и обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, а также очищают тротуары и остановочные павильоны.

Московским водителям из-за снегопада рекомендовали воздержаться от поездок на автомобиле. Из-за непогоды в столице ухудшилась ситуация на дорогах, в мегаполисе возможны серьезные заторы.