МВД: россияне, постоянно носящие очки, могут сфотографироваться в них на права

Россияне, которые постоянно носят очки, могут не снимать их для фотографии на водительское удостоверение. Главное условие — линзы не должны быть тонированными, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что фотография должна показывать лицо водителя строго в анфас. Головной убор также не допускается, кроме случаев, когда гражданин носит его по религиозным убеждениям и при этом овал лица остается открытым.

«Для граждан, носящих очки, допускается фотографирование в очках без тонированных стекол», — пояснили в министерстве.

В МВД добавили, что приносить готовый снимок для получения удостоверения не нужно, сотрудников Госавтоинспекции сфотографируют заявителя непосредственно на месте. Редактировать фотографию при этом не разрешается.

Ранее в МВД назвали основания для аннулирования водительских прав.