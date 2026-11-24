«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое слово. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , который занимается мониторингом работы частоты.

«Жужжалка» передала очередное сообщение 23 ноября в 19:04 по московскому времени. В сообщении только одно слово «фарсотост».

«Радиостанция Судного дня» прерывала работу датчика 21 ноября с 19:54 до 20:26. Предыдущее сообщение вышло 19 ноября. Радиостанция выдала слова «греховодник», «интервент», «горнонаст» и «коровушка». Перед последним сообщением в работе эфира произошел сбой.

В конце октября — начале ноября станция молчала неделю. После длительного молчания в эфире прозвучало слово «дуче».