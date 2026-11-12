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    Прием заявок на Премию Рунета — 2026 «Код поколения» продлили до 20 ноября

    предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)
    Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

    Организаторы Премии Рунета продлили прием заявок на участие в конкурсе до 20 ноября включительно. К участию приглашаются проекты, инициативы, сервисы, медиапроекты и авторские решения, которые развивают цифровую среду, помогают решать общественно значимые задачи, делают технологии доступнее и формируют будущее российского интернета.

    В этом сезоне проекты можно представить в семи категориях и восемнадцати номинациях.

    Государство и общество

    «Код Рунета» — проекты для государства, общества и общего будущего, решающие общественно значимые задачи и развивающие взаимодействие людей, организаций и государства.

    «Добрый Рунет» — социальные и благотворительные инициативы, поддерживающие взаимопомощь и участие в общественно значимых делах.

    предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)
    Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

    Наука, технологии и инновации

    «Сайт года» — веб-проекты, которые сочетают технологичность, содержательность и удобство использования.

    «Приложение года» — приложения, помогающие пользователям решать повседневные задачи и делающие цифровые возможности доступнее.

    «Научно-популярный проект Рунета» — инициативы, которые рассказывают о науке, объясняют открытия и поддерживают интерес к исследованию мира.

    СМИ и массовые коммуникации

    «Премия по ИТ-журналистике» — журналистские материалы о технологиях, интернет-отрасли и цифровой среде. Номинация учреждена совместно с ИД «Коммерсантъ».

    «Голос Рунета» — авторы и медиапроекты, которые формируют содержательный разговор о цифровом мире и объединяют сообщества.

    Образование и кадры

    «Образование в Рунете» — образовательные инициативы, использующие возможности Рунета для обучения, развития навыков и профессионального роста.

    «Летопись Рунета» — проекты, сохраняющие историю, знания и культурную память в цифровой среде.

    предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)
    Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

    Здоровье и отдых

    «Медицина в Рунете» — цифровые проекты в сфере медицины и здоровья, делающие информацию и сервисы доступнее для пациентов и специалистов.

    «Туристический сервис Рунета» — проекты, которые помогают выбирать направления, планировать поездки и организовывать отдых.

    Экономика и бизнес

    «Электронная коммерция» — платформы и сервисы онлайн-торговли, развивающие взаимодействие бизнеса и покупателей.

    «Безопасный Рунет» — решения в сфере цифровой безопасности, защищающие информацию и укрепляющие доверие пользователей и организаций.

    «Игровая индустрия Рунета» — игровые проекты, объединяющие технологии и творчество и развивающие отечественную игровую среду.

    предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)
    Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

    Специальные номинации

    «За безопасное цифровое детство» — специальная номинация Альянса по защите детей в цифровой среде для проектов подростков, семей и педагогов.

    «Интернет на родном языке» — номинация Координационного центра доменов .RU/.РФ и Дома народов России для проектов, сохраняющих и развивающих языки народов России в интернете.

    «Народное голосование» — выбор пользователей среди проектов, значимых для аудитории Рунета. Тема этого года — «Лучший автор шопсов». Заявки на участие в народном голосовании принимаются с 9 по 25 ноября, голосование пройдет с 1 по 4 декабря в мини-приложении при поддержке VK.

    предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)
    Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

    Организаторы приглашают представить проекты, которые развивают цифровую среду, помогают людям, бизнесу и государству, создают новые возможности и формируют будущее Рунета.

    Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями участия можно на официальном сайте Премии Рунета.

    Интересно

    Партнеры Премии Рунета

    Организатор Премии — РАЭК при финансовой поддержке Минцифры России.

    Стратегический партнер — Координационный центр доменов .RU/.РФ.

    RUTUBE выступает видеопартнером Премии.

    Партнеры Премии — Avito, «Турбо_Облака» и Рувики.

    Генеральный информационный партнер — ИД «Коммерсантъ».

    Генеральный радиопартнер — EMG.

    Стратегическая платформа-партнер — Президентская платформа «Россия — страна возможностей».

    Генеральный маркетинг-партнер — «Ключ».

    Стратегический информационный партнер — Rambler&Co.

    Информационные партнеры — AIF.RU, Lenta.ru, 360.ru, «Инк.», ARDA, Life, «Российская газета», «Известия», Skillbox Media и «Газета. Ru», TenChat.

    Отраслевой партнер — Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).

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