Прием заявок на Премию Рунета — 2026 «Код поколения» продлили до 20 ноября
Организаторы Премии Рунета продлили прием заявок на участие в конкурсе до 20 ноября включительно. К участию приглашаются проекты, инициативы, сервисы, медиапроекты и авторские решения, которые развивают цифровую среду, помогают решать общественно значимые задачи, делают технологии доступнее и формируют будущее российского интернета.
В этом сезоне проекты можно представить в семи категориях и восемнадцати номинациях.
Государство и общество
«Код Рунета» — проекты для государства, общества и общего будущего, решающие общественно значимые задачи и развивающие взаимодействие людей, организаций и государства.
«Добрый Рунет» — социальные и благотворительные инициативы, поддерживающие взаимопомощь и участие в общественно значимых делах.
Наука, технологии и инновации
«Сайт года» — веб-проекты, которые сочетают технологичность, содержательность и удобство использования.
«Приложение года» — приложения, помогающие пользователям решать повседневные задачи и делающие цифровые возможности доступнее.
«Научно-популярный проект Рунета» — инициативы, которые рассказывают о науке, объясняют открытия и поддерживают интерес к исследованию мира.
СМИ и массовые коммуникации
«Премия по ИТ-журналистике» — журналистские материалы о технологиях, интернет-отрасли и цифровой среде. Номинация учреждена совместно с ИД «Коммерсантъ».
«Голос Рунета» — авторы и медиапроекты, которые формируют содержательный разговор о цифровом мире и объединяют сообщества.
Образование и кадры
«Образование в Рунете» — образовательные инициативы, использующие возможности Рунета для обучения, развития навыков и профессионального роста.
«Летопись Рунета» — проекты, сохраняющие историю, знания и культурную память в цифровой среде.
Здоровье и отдых
«Медицина в Рунете» — цифровые проекты в сфере медицины и здоровья, делающие информацию и сервисы доступнее для пациентов и специалистов.
«Туристический сервис Рунета» — проекты, которые помогают выбирать направления, планировать поездки и организовывать отдых.
Экономика и бизнес
«Электронная коммерция» — платформы и сервисы онлайн-торговли, развивающие взаимодействие бизнеса и покупателей.
«Безопасный Рунет» — решения в сфере цифровой безопасности, защищающие информацию и укрепляющие доверие пользователей и организаций.
«Игровая индустрия Рунета» — игровые проекты, объединяющие технологии и творчество и развивающие отечественную игровую среду.
Специальные номинации
«За безопасное цифровое детство» — специальная номинация Альянса по защите детей в цифровой среде для проектов подростков, семей и педагогов.
- «Будущее Интернета» — для участников 14–18 лет с идеями о цифровой безопасности, противодействии кибербуллингу, цифровой зависимости и деструктивному контенту.
- «Цифровая безопасность семьи» — для семейных проектов, которые помогают детям и взрослым вместе осваивать правила безопасного поведения в интернете.
- «Уроки безопасности в Сети» — для педагогических проектов, развивающих цифровую грамотность и безопасное поведение детей в интернете.
«Интернет на родном языке» — номинация Координационного центра доменов .RU/.РФ и Дома народов России для проектов, сохраняющих и развивающих языки народов России в интернете.
«Народное голосование» — выбор пользователей среди проектов, значимых для аудитории Рунета. Тема этого года — «Лучший автор шопсов». Заявки на участие в народном голосовании принимаются с 9 по 25 ноября, голосование пройдет с 1 по 4 декабря в мини-приложении при поддержке VK.
Организаторы приглашают представить проекты, которые развивают цифровую среду, помогают людям, бизнесу и государству, создают новые возможности и формируют будущее Рунета.
Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями участия можно на официальном сайте Премии Рунета.
Интересно
Партнеры Премии Рунета
Организатор Премии — РАЭК при финансовой поддержке Минцифры России.
Стратегический партнер — Координационный центр доменов .RU/.РФ.
RUTUBE выступает видеопартнером Премии.
Партнеры Премии — Avito, «Турбо_Облака» и Рувики.
Генеральный информационный партнер — ИД «Коммерсантъ».
Генеральный радиопартнер — EMG.
Стратегическая платформа-партнер — Президентская платформа «Россия — страна возможностей».
Генеральный маркетинг-партнер — «Ключ».
Стратегический информационный партнер — Rambler&Co.
Информационные партнеры — AIF.RU, Lenta.ru, 360.ru, «Инк.», ARDA, Life, «Российская газета», «Известия», Skillbox Media и «Газета. Ru», TenChat.
Отраслевой партнер — Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).