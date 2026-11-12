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Сегодня 15:54 Прием заявок на Премию Рунета — 2026 «Код поколения» продлили до 20 ноября Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) Общество

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Организаторы Премии Рунета продлили прием заявок на участие в конкурсе до 20 ноября включительно. К участию приглашаются проекты, инициативы, сервисы, медиапроекты и авторские решения, которые развивают цифровую среду, помогают решать общественно значимые задачи, делают технологии доступнее и формируют будущее российского интернета.

В этом сезоне проекты можно представить в семи категориях и восемнадцати номинациях. Государство и общество «Код Рунета» — проекты для государства, общества и общего будущего, решающие общественно значимые задачи и развивающие взаимодействие людей, организаций и государства. «Добрый Рунет» — социальные и благотворительные инициативы, поддерживающие взаимопомощь и участие в общественно значимых делах.

Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

Наука, технологии и инновации «Сайт года» — веб-проекты, которые сочетают технологичность, содержательность и удобство использования. «Приложение года» — приложения, помогающие пользователям решать повседневные задачи и делающие цифровые возможности доступнее. «Научно-популярный проект Рунета» — инициативы, которые рассказывают о науке, объясняют открытия и поддерживают интерес к исследованию мира.

СМИ и массовые коммуникации «Премия по ИТ-журналистике» — журналистские материалы о технологиях, интернет-отрасли и цифровой среде. Номинация учреждена совместно с ИД «Коммерсантъ». «Голос Рунета» — авторы и медиапроекты, которые формируют содержательный разговор о цифровом мире и объединяют сообщества. Образование и кадры «Образование в Рунете» — образовательные инициативы, использующие возможности Рунета для обучения, развития навыков и профессионального роста. «Летопись Рунета» — проекты, сохраняющие историю, знания и культурную память в цифровой среде.

Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

Здоровье и отдых «Медицина в Рунете» — цифровые проекты в сфере медицины и здоровья, делающие информацию и сервисы доступнее для пациентов и специалистов. «Туристический сервис Рунета» — проекты, которые помогают выбирать направления, планировать поездки и организовывать отдых.

Экономика и бизнес «Электронная коммерция» — платформы и сервисы онлайн-торговли, развивающие взаимодействие бизнеса и покупателей. «Безопасный Рунет» — решения в сфере цифровой безопасности, защищающие информацию и укрепляющие доверие пользователей и организаций. «Игровая индустрия Рунета» — игровые проекты, объединяющие технологии и творчество и развивающие отечественную игровую среду.

Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

Специальные номинации «За безопасное цифровое детство» — специальная номинация Альянса по защите детей в цифровой среде для проектов подростков, семей и педагогов. «Будущее Интернета» — для участников 14–18 лет с идеями о цифровой безопасности, противодействии кибербуллингу, цифровой зависимости и деструктивному контенту.

«Цифровая безопасность семьи» — для семейных проектов, которые помогают детям и взрослым вместе осваивать правила безопасного поведения в интернете.

«Уроки безопасности в Сети» — для педагогических проектов, развивающих цифровую грамотность и безопасное поведение детей в интернете.

«Интернет на родном языке» — номинация Координационного центра доменов .RU/.РФ и Дома народов России для проектов, сохраняющих и развивающих языки народов России в интернете. «Народное голосование» — выбор пользователей среди проектов, значимых для аудитории Рунета. Тема этого года — «Лучший автор шопсов». Заявки на участие в народном голосовании принимаются с 9 по 25 ноября, голосование пройдет с 1 по 4 декабря в мини-приложении при поддержке VK.

Фото: предоставлены Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК)

Организаторы приглашают представить проекты, которые развивают цифровую среду, помогают людям, бизнесу и государству, создают новые возможности и формируют будущее Рунета. Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями участия можно на официальном сайте Премии Рунета.

Интересно Партнеры Премии Рунета Организатор Премии — РАЭК при финансовой поддержке Минцифры России. Стратегический партнер — Координационный центр доменов .RU/.РФ. RUTUBE выступает видеопартнером Премии. Партнеры Премии — Avito, «Турбо_Облака» и Рувики. Генеральный информационный партнер — ИД «Коммерсантъ». Генеральный радиопартнер — EMG. Стратегическая платформа-партнер — Президентская платформа «Россия — страна возможностей». Генеральный маркетинг-партнер — «Ключ». Стратегический информационный партнер — Rambler&Co. Информационные партнеры — AIF.RU, Lenta.ru, 360.ru, «Инк.», ARDA, Life, «Российская газета», «Известия», Skillbox Media и «Газета. Ru», TenChat. Отраслевой партнер — Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).