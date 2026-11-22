Никитин: почти половина транспорта в России к 2050 году будет беспилотным

К середине XXI века до половины всего транспорта в России может перейти на автономное управление. Такой прогноз в РИА «Новости» озвучил вице-премьер Андрей Никитин.

Быстрее всего беспилотные технологии будут внедрять в грузовые автоперевозки. К концу 2028 года на российских дорогах, по оценке Никитина, будут работать около тысячи автономных грузовиков, что составляет примерно 0,3% рынка автоперевозок.

«К 2030 году парк превысит четыре тысячи, а к 2035 году — 56 тысяч машин, которые возьмут почти пятую часть всех перевозок», — подчеркнул он.

Никитин уточнил, что дальнейшее распространение автономного транспорта зависит от нормативной базы.

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании беспилотных машин. Вице-премьер рассчитывает на его принятие в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в России могут запустить самый длинный в мире беспилотный автокоридор до Тюмени.