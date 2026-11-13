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    Часть россиян получит пенсию за январь в декабре

    Фото: РИА «Новости»

    Получающие пенсию в начале месяца россияне получат выплаты за январь в декабре досрочно. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

    «Социальный фонд России выплачивает досрочные пенсии тем нашим гражданам, которые получают пенсии в начале каждого месяца. Новогодние праздники достаточно долгие, уже в конце декабря Социальный фонд России выплатит пенсии и через банк, и через почту», — отметил Чирков.

    Пенсии за январь в декабре россияне получают ежегодно, пояснил председатель Соцфонда. По его словам, необходимые средства заложены в бюджете фонда. Перечисление происходит автоматически в беззаявительном порядке.

    Досрочно пенсию получат россияне, получающие выплату с 1 по 10 числа. В декабре им выплатят две пенсии — за текущий месяц и за январь. Причина переноса связана с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года.

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