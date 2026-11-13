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    В МВД напомнили, кому из водителей надо заменить права в ноябре

    МВД напомнило о замене прав, продленных в 2023 году

    Фото: РИА «Новости»

    Россияне, чьи водительские права истекали в ноябре 2023 года и были автоматически продлены на три года, должны заменить удостоверения в ноябре 2026-го. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.

    Продление действовало по постановлению правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации». Теперь срок этого продления подошел к концу.

    Также в этом месяце права нужно обновить тем водителям, у кого срок действия документа заканчивается в ноябре текущего года.

    Ранее в Госдуме захотели вернуть право сдавать экзамены на водительское удостоверение без автошколы.

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