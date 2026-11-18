Рособрнадзор вместе с Минцифры изучает возможность ограничить продажу микронаушников на маркетплейсах. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на заседании общественного совета при Рособрнадзоре, его процитировало РИА «Новости» .

«С Министерством цифрового развития мы отрабатываем, чтобы, по аналогии с рядом устройств, был запрет на продажу у маркетплейсов, вообще на продажу [микронаушников]», — сказал он.

По его мнению, пользы такое оборудование не приносит ни в одной легальной сфере деятельности. Вероятно, только некоторые артисты и ведущие могут применять подобные гаджеты на сцене, в остальных случаях это «фактически шпионское оборудование», объяснил Музаев.

Ранее в Чувашии у мужчины в ухе застрял микронаушник во время экзамена на права. Мужчина наткнулся на объявление об услугах по сдаче теста: незнакомец предложил оборудование, по которому будет подсказывать ответы. В итоге инспектор заметил подозрительное устройство и потребовал его вытащить, но сделать этого не удалось.