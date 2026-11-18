В России намерены запретить продажу микронаушников на маркетплейсах
Рособрнадзор вместе с Минцифры изучает возможность ограничить продажу микронаушников на маркетплейсах. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев на заседании общественного совета при Рособрнадзоре, его процитировало РИА «Новости».
«С Министерством цифрового развития мы отрабатываем, чтобы, по аналогии с рядом устройств, был запрет на продажу у маркетплейсов, вообще на продажу [микронаушников]», — сказал он.
По его мнению, пользы такое оборудование не приносит ни в одной легальной сфере деятельности. Вероятно, только некоторые артисты и ведущие могут применять подобные гаджеты на сцене, в остальных случаях это «фактически шпионское оборудование», объяснил Музаев.
Ранее в Чувашии у мужчины в ухе застрял микронаушник во время экзамена на права. Мужчина наткнулся на объявление об услугах по сдаче теста: незнакомец предложил оборудование, по которому будет подсказывать ответы. В итоге инспектор заметил подозрительное устройство и потребовал его вытащить, но сделать этого не удалось.