СК возбудил уголовное дело после гибели трех детей при пожаре в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после гибели троих детей при пожаре в дагестанском поселке поселке Инчхе (село Новокаякент). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Пламя разгорелось в частном доме 23 сентября. Погибли дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения. Следователи устанавливают причины возникновения пожара, а также обстоятельства смерти малышей.

Прокуратура Республики Дагестан также начала проверку. Чтобы координировать действия правоохранителей, на место происшествия выехал прокурор Каякентского района. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее владельца ТК «Солнечный» в Стерлитамаке задержали после гибели четырех человек при пожаре 22 сентября.