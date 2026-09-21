Под Иркутском водитель сбил 10-летнего мальчика на обочине

В Иркутской области водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика, который шел по обочине. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла в поселке Грановщина. За рулем Toyota Corolla Axio был 59-летний мужчина. По данным полиции, ребенок двигался во встречном направлении, когда его сбили.

Мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где за его состоянием наблюдают врачи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — добавили в ведомстве.

Ранее в Москве водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на самокате. Ребенок пострадал, его госпитализировали.