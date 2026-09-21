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    Пьяная тюменка въехала в магазин и сбила пенсионера

    Фото: РИА «Новости»

    В центре Тюмени нетрезвая женщина за рулем Nissan X-Trail врезалась в двери магазина «Магнит» и сбила пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

    Происшествие случилось на улице Урицкого. По данным ведомства, 50-летняя водитель перепутала педали газа и тормоза. Алкотестер показал 1,48 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

    В результате аварии пострадал 73-летний пенсионер, выходивший из магазина. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали. С результатами освидетельствования женщина не согласилась и отказалась проходить экспертизу в наркологическом учреждении.

    В июне в Подмосковье водитель легковушки въехал в помещение магазина и сбил одного из покупателей.

    За несколько дней до этого в Ленинградской области грузовик с навозом врезался в стену магазина и опрокинул содержимое на припаркованный новый золотой BMW.