Пьяная тюменка въехала в магазин и сбила пенсионера

В центре Тюмени нетрезвая женщина за рулем Nissan X-Trail врезалась в двери магазина «Магнит» и сбила пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Происшествие случилось на улице Урицкого. По данным ведомства, 50-летняя водитель перепутала педали газа и тормоза. Алкотестер показал 1,48 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате аварии пострадал 73-летний пенсионер, выходивший из магазина. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали. С результатами освидетельствования женщина не согласилась и отказалась проходить экспертизу в наркологическом учреждении.

В июне в Подмосковье водитель легковушки въехал в помещение магазина и сбил одного из покупателей.

За несколько дней до этого в Ленинградской области грузовик с навозом врезался в стену магазина и опрокинул содержимое на припаркованный новый золотой BMW.