Количество погибших в массовом ДТП в Архангельской области увеличилось до 13

АГПСиГЗ: в массовом ДТП в Архангельской области погибли 13 человек

В результате столкновения микроавтобуса, лесовоза и легковой машины в Холмогорском районе Архангельской области погибли 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса пошел на обгон легкового автомобиля и столкнулся с лесовозом, который ехал навстречу. После удара транспортные средства съехали в кювет.

В больницы попали восемь пострадавших, в том числе троих детей. Состояние некоторых из них врачи оценили как тяжелое. Специалисты продолжат уточнять данные о состоянии раненых и общем числе участников аварии.

К месту аварии прибыли полицейские, бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники МЧС.

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведет проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также состояние и обустройство участка дороги, где произошла авария.