Владельца ТЦ в Стерлитамаке задержали по делу о гибели людей при пожаре

Владельца торгово-сервисного комплекса «Солнечный» в Стерлитамаке, где при пожаре 22 сентября погибли четыре человека, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В Башкирии по подозрению в ненадлежащем оказании услуг задержан владелец торгового комплекса, при пожаре в котором погибли и пострадали люди», — заявили в ведомстве.

Владельца задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Пожар случился накануне днем. В результате ЧП погибли четыре человека, 11 пострадали. По данным следователей, собственник не позаботился о должном соблюдении норм и требований пожарной безопасности при использовании объекта, что обернулось тяжелыми последствиями.

С задержанным выполнили первоначальные следственные действия, сейчас решают вопрос о предъявлении ему обвинения.