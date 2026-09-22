Число пострадавших при пожаре в ТЦ Стерлитамака выросло до 11

Общее количество пострадавших в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до 11 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщил ТАСС .

Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке произошел на втором этаже четырехэтажного здания. В огне погибли четыре человека, еще пятерых доставили в больницу.

В пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что распространившееся на площади 2,1 тысячи квадратных метров пламя потушили.

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов заявил, что город возьмет на себя организацию похорон.

«Выражаю соболезнования родным и близким», — подчеркнул он.

Шаймарданов добавил, что на время расследования уголовного дела здание возьмут под охрану бойцы Росгвардии.

По одной из версий, причиной возникновения огня в торговом центре стало короткое замыкание. Окончательную причину пожара установят криминалисты СК и дознаватели МЧС.