В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура по погибшим в ДТП

Субботу, 12 сентября, в Архангельской области объявили днем траура по погибшим в ДТП на трассе М-8 «Холмогоры». Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский в телеграм-канале .

В знак траура на территории области приспустят государственные флаги. Региональные учреждения отменят запланированные развлекательные программы.

Губернатор также обратился к родственникам жертв аварии.

«От имени всех жителей Архангельской области выражаю глубокие соболезнования семьям тех, чьи жизни унесла эта ужасная трагедия. Скорбим вместе с вами», — написал Цыбульский.

В пятницу на трассе М-8 «Холмогоры» микроавтобус «Газель Next», следовавший по маршруту Северодвинск—Березник, во время обгона оказался на встречной полосе и врезался в Renault с прицепом, перевозившим древесину. Все машины съехали с дороги.

В результате аварии погибли 13 человек, включая двоих детей. Еще восемь пассажиров получили травмы, среди них трое детей.