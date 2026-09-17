Часть фасада здания обрушилась на двух жительниц Пензы

В центре Пензы часть фасада здания откололась и обрушилась на двух девушек, которые проходили мимо. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«По данным следствия, 15 сентября 2026 года на двух девушек, проходящих около дома по улице Московской, упал фрагмент штукатурки, вследствие чего они получили ушибы», — заявили в ведомстве.

Следователи организовали проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Специалисты оценят действия ответственных за содержание и обслуживание помещения, по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Весной этого года из-за обрушения крыши завода в Тульской области погиб рабочий.