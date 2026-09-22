«Успели за долю секунды». Очевидец спас двух девушек из окна горящего ТЦ в Стерлитамаке
Очевидец спас двух девушек из горящего ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке
Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке унес жизни четырех человек. Посетителей и сотрудников эвакуировали, а один из очевидцев помог двум девушкам выбраться из здания через окно. Что известно о пожаре и его последствиях — узнал 360.ru.
Огонь в «Солнечном». Очевидец увидел пострадавших у окна
Во вторник водитель грузового автомобиля Даниил Исаев ехал к магазину на улице Артема, 65, когда заметил неподалеку густой черный дым. Торговый центр «Солнечный» находился примерно в 50–100 метрах от места, где остановился мужчина.
Сначала Исаев занялся разгрузкой, но вскоре услышал крики. Две девушки звали на помощь из окна горящего здания. Внизу люди пытались помочь, но их средств явно не хватало.
«Фонарик горит на телефоне, показывает, что они там. Черный дым шел, я это увидел. Смотрю: мужчины бегают с лестницей, которая не достает дотуда, она короткая», — рассказал 360.ru. водитель.
Огонь тем временем распространялся, и времени на ожидание пожарных почти не оставалось. Тогда мужчина решил использовать свой автомобиль.
«Газель» у стены. Девушек спустили по лестнице
До окна удалось добраться только с помощью машины: очевидцы использовали ее как площадку для лестницы и помогли девушкам выбраться из здания.
«Пожарных не было времени ждать, потому что огонь все больше и больше распространялся. Я сел в свою „Газельку“ — фирменную, стерлитамакского хлебокомбината. Подъехал к горящему зданию — близко к стене. И четверо мужчин залезли прямо на „Газельку“, на будку», — сообщил очевидец.
Сначала вниз спустилась одна девушка, затем вторая. Люди помогли им сойти с машины, а Исаев проверил, что в кузове никого не осталось. После этого он стал медленно отъезжать от стены.
И в ту же секунду, как я начал отъезжать, там, где находились девушки, вспыхнуло очень сильное пламя. Мы за долю секунды успели их спасти.
Сергей Исаев
Очевидец пожара
Мужчина не считает себя героем. Он объяснил, что в тот момент просто не мог остаться в стороне.
«Я не герой. Это любой бы на моем месте сделал», — отметил водитель.
Позже он добавил, что особенно остро воспринял происходящее, потому что речь шла о детях.
«Это дети. У них есть родители, они за них переживают. У меня тоже есть ребенок, за которого я переживаю каждый раз», — сказал Исаев.
Пламя охватило второй этаж. Погибли четыре человека
Пожар начался днем 22 сентября на втором этаже четырехэтажного торгово-сервисного комплекса «Солнечный» на улице Коммунистической.
По данным пресс-службы МЧС России по Республике Башкортостан, спасатели эвакуировали из здания 17 человек, включая ребенка.
Открытое горение ликвидировали на площади 2,1 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадали 11 человек: четверо из них погибли, еще пятерых госпитализировали, одна женщина обратилась за медицинской помощью самостоятельно. Одного из пострадавших врачи ввели в медикаментозную кому, добавил мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.
К ликвидации огня и аварийно-спасательным работам привлекли 47 человек и 16 единиц техники. По предварительным данным, системы пожаротушения и оповещения в комплексе не сработали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, рассказала пресс-служба ведомства.
Следователи и криминалисты установят причины возгорания, обстоятельства гибели людей и дадут оценку действиям ответственных за пожарную безопасность. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Специалисты МЧС также начали проверку обстоятельств трагедии.