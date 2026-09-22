Сегодня 19:23 «Успели за долю секунды». Очевидец спас двух девушек из окна горящего ТЦ в Стерлитамаке Очевидец спас двух девушек из горящего ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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МЧС РФ

Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке унес жизни четырех человек. Посетителей и сотрудников эвакуировали, а один из очевидцев помог двум девушкам выбраться из здания через окно. Что известно о пожаре и его последствиях — узнал 360.ru.

Огонь в «Солнечном». Очевидец увидел пострадавших у окна Во вторник водитель грузового автомобиля Даниил Исаев ехал к магазину на улице Артема, 65, когда заметил неподалеку густой черный дым. Торговый центр «Солнечный» находился примерно в 50–100 метрах от места, где остановился мужчина. Сначала Исаев занялся разгрузкой, но вскоре услышал крики. Две девушки звали на помощь из окна горящего здания. Внизу люди пытались помочь, но их средств явно не хватало. «Фонарик горит на телефоне, показывает, что они там. Черный дым шел, я это увидел. Смотрю: мужчины бегают с лестницей, которая не достает дотуда, она короткая», — рассказал 360.ru. водитель. Огонь тем временем распространялся, и времени на ожидание пожарных почти не оставалось. Тогда мужчина решил использовать свой автомобиль.

Фото: РИА «Новости»

«Газель» у стены. Девушек спустили по лестнице До окна удалось добраться только с помощью машины: очевидцы использовали ее как площадку для лестницы и помогли девушкам выбраться из здания. «Пожарных не было времени ждать, потому что огонь все больше и больше распространялся. Я сел в свою „Газельку“ — фирменную, стерлитамакского хлебокомбината. Подъехал к горящему зданию — близко к стене. И четверо мужчин залезли прямо на „Газельку“, на будку», — сообщил очевидец. Сначала вниз спустилась одна девушка, затем вторая. Люди помогли им сойти с машины, а Исаев проверил, что в кузове никого не осталось. После этого он стал медленно отъезжать от стены.

И в ту же секунду, как я начал отъезжать, там, где находились девушки, вспыхнуло очень сильное пламя. Мы за долю секунды успели их спасти. Сергей Исаев Очевидец пожара

Мужчина не считает себя героем. Он объяснил, что в тот момент просто не мог остаться в стороне. «Я не герой. Это любой бы на моем месте сделал», — отметил водитель. Позже он добавил, что особенно остро воспринял происходящее, потому что речь шла о детях. «Это дети. У них есть родители, они за них переживают. У меня тоже есть ребенок, за которого я переживаю каждый раз», — сказал Исаев.

Фото: РИА «Новости»