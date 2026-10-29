Выжившей при нападении математика в Петербурге прокололи веко

Родственница убитой математиком в Петербурге: у пострадавшей проблемы со зрением

Состояние Анастасии, пострадавшей от руки математика в Санкт-Петербурге, остается тяжелым. Об этом 360.ru рассказала двоюродная сестра убитой.

«Огромные проблемы со зрением, так как он выкалывал ей глаза ножом, проколол веко. Будем надеяться на врачей. <… > Спасибо, надеемся скоро трубки из головы уберут и с глазами помогут», — поделилась она.

Родственница рассказала, что мать и дочь были скромными и тихими, «даже громко разговаривать не умели».

«Видимо поэтому кто-то почуял, что они не могут за себя постоять, и произошло непоправимое», — отметила собеседница 360.ru.

Про подозреваемого в убийстве и покушении на убийство в семье не говорили. С Анастасией они жили долго до появления ребенка, которому вскоре должно было исполниться два года.

Женщина поделилась, что родственники подозреваемого с ними не связывались и помощь не предлагали. Дата похорон пока не известна.

«Помощь нам их не нужна. Сами справимся, очень много людей любили Настю и Аллу, все помогают, спасибо им огромное», — заключила собеседница 360.ru.

Ночью 26 октября 2026 года в квартире жилого дома на улице Комиссара Грушко нашли тела 58-летней женщины и двухлетнего ребенка. Тело мальчика обнаружили в холодильнике.

Правоохранители задержали подозреваемого. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Накарякова.