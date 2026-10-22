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    Водитель минивэна, в котором при ДТП под Тюменью погибли 7 человек, не был пьян

    Фото: Пресс-служба МЧС

    У водителя минивэна, в котором погибли семь пассажиров во время ДТП с грузовиком, не выявили признаков опьянения. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

    «Водитель в больнице в тяжелом состоянии. Признаков опьянения нет у него», — заявили в пресс-службе.

    Авария случилась вечером 21 октября на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск неподалеку от Тобольска. Минивэн, следовавший из Сибая в Сургут, врезался в грузовик, который ехал в колонне машин, стоявших у светофора в зоне знака «Дорожные работы».

    От удара транспортное средство загорелось. В салоне были девять человек — четверо мужчин и три женщины погибли, 33-летнего водителя и 57-летнего пассажира доставили в больницу.

    Ранее на Киевском шоссе столкнулись грузовая машина и шесть легковушек. На место отправили две бригады скорой.

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