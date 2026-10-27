Женщина сломала обе руки, выпав из трамвая в Москве

В Москве женщина выпала из трамвая и сломала обе руки

В Москве женщина выпала из трамвая после того, как он сошел с путей. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось с трамваем, следующим в сторону метро «Дмитровская». В его салоне находились 20 человек. В результате случившегося пострадала женщина — она выпала из вагона, когда трамвай сошел с пути. Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу с переломами обеих рук.

По предварительным данным, причиной ДТП стало попадание на рельсы инородного предмета.

В пресс-службе столичного Дептранса заявили, что службы метро и города быстро отреагировали и прибыли на место ЧП. Причины случившегося установит специальная комиссия с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев.

Ранее самосвал попал в аварию на трамвайных путях на юге Москвы. По неуточненной информации, перед этим его могла «подрезать» иномарка. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.