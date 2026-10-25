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    Женщина погибла при пожаре в квартире на юге Москвы

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве при пожаре в квартире на улице Домодедовской погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    По предварительным данным, тело обнаружили после ликвидации возгорания. Погибшая — женщина 1983 года рождения.

    «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — добавили в ведомстве.

    Установление всех обстоятельств и ход проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

    Накануне пожар вспыхнул в санатории «Узкое» в Москве. Во время тушения два огнеборца получили серьезные травмы. Медики диагностировали у одного перелом ребер, а у второго — шейного отдела позвоночника.

    За день до этого в Иванове загорелась матрасная фабрика. Огонь охватил 900 квадратных метров территории. По данным источника 360.ru, при устранении возгорания на одного из пожарных упала стена.

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