Женщина погибла при пожаре в квартире на юге Москвы

В Москве при пожаре в квартире на улице Домодедовской погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, тело обнаружили после ликвидации возгорания. Погибшая — женщина 1983 года рождения.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — добавили в ведомстве.

Установление всех обстоятельств и ход проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

Накануне пожар вспыхнул в санатории «Узкое» в Москве. Во время тушения два огнеборца получили серьезные травмы. Медики диагностировали у одного перелом ребер, а у второго — шейного отдела позвоночника.

За день до этого в Иванове загорелась матрасная фабрика. Огонь охватил 900 квадратных метров территории. По данным источника 360.ru, при устранении возгорания на одного из пожарных упала стена.