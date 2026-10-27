Подозреваемого в убийстве женщины и двухлетнего ребенка в Петербурге задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины и двухлетнего ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Сотрудники СК совместно с оперативниками МВД обнаружили 40-летнего петербуржца в поселке Дружная Горка Ленинградской области. Мужчину доставят к следователю, после этого решат вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ночью 26 октября в квартире на улице Комиссара Грушко обнаружили тела убитых — 58-летней женщины и ребенка 2024 года рождения. Раненую 32-летнюю мать малыша отвезли в больницу.

В преступлении заподозрили знакомого пострадавшей женщины. Как отметил источник 360.ru, тело ребенка находилось в холодильнике.