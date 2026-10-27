360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Москве на улице Костякова восстановили движение трамваев после ЧП

    Фото: РИА «Новости»

    Трамваи на улице Костякова в Москве ходят в штатном режиме после ЧП со сходом транспорта с рельсов, в котором пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

    Ранее трамвай, следующий в сторону метро «Дмитровская», сошел с рельсов. Внутри находились 20 человек, одна из пассажирок во время ДТП выпала из транспорта. В итоге ее госпитализировали с переломом обеих рук.

    В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП. По данным источника, причиной мог стать инородный предмет, попавший на рельсы.

    В столичном Дептрансе отметили, что службы метрополитена быстро отреагировали на ситуацию и прибыли на место ДТП. Обстоятельства случившегося выясняют.

    Читайте также

    В ДТП в Кашире погибли два человека, трое пострадали

    Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в ЕАО

    Женщина погибла при пожаре в квартире на юге Москвы

    В ДТП в Кашире погибли два человека, трое пострадали

    Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с поездом в ЕАО

    Женщина погибла при пожаре в квартире на юге Москвы