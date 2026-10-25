В Ленобласти рейсовый автобус съехал в кювет, пострадал пассажир

В Ленинградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, ДТП произошло в Волосовском районе на 20-м километре дороги Жабино — Губаницы — Вересть. Там 53-летний водитель ПАЗ следовал по маршруту в сторону деревни Будино.

Он выбрал скорость, которая не позволяла постоянно контролировать машину. При появлении опасности мужчина не принял мер предосторожности, и автобус вылетел в кювет.

Пострадал один из пассажиров — 69-летний мужчина. Врачи обнаружили у него ушиб поясницы, но оценили состояние как удовлетворительное.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Накануне под Нижним Тагилом столкнулись три автомобиля. В результате погибла 66-летняя пенсионерка. Еще две женщины получили травмы.

В тот же день в Кемеровской области столкнулись два бензовоза, пострадал один из водителей.