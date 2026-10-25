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    В Ленобласти рейсовый автобус съехал в кювет, пострадал пассажир

    Фото: РИА «Новости»

    В Ленинградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

    По данным ведомства, ДТП произошло в Волосовском районе на 20-м километре дороги Жабино — Губаницы — Вересть. Там 53-летний водитель ПАЗ следовал по маршруту в сторону деревни Будино.

    Он выбрал скорость, которая не позволяла постоянно контролировать машину. При появлении опасности мужчина не принял мер предосторожности, и автобус вылетел в кювет.

    Пострадал один из пассажиров — 69-летний мужчина. Врачи обнаружили у него ушиб поясницы, но оценили состояние как удовлетворительное.

    Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

    Накануне под Нижним Тагилом столкнулись три автомобиля. В результате погибла 66-летняя пенсионерка. Еще две женщины получили травмы.

    В тот же день в Кемеровской области столкнулись два бензовоза, пострадал один из водителей.

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