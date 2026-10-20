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    Женщина и ребенок пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

    360.ru
    Фото: 360.ru

    В Колпине на улице Ижорского Батальона в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате пострадали женщина и ребенок, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета России.

    ЧП случилось утром 20 октября. Следователи осматривают место происшествия и проводят проверочные мероприятия, чтобы установить причины аварии и обстоятельства случившегося.

    «Люди пытались перебегать и обжигались. Затопило так, что пройти невозможно», — рассказал 360.ru о ситуации очевидец.

    360.ru
    Фото: 360.ru
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    360.ru
    Фото: 360.ru
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    Местная жительница добавила 360.ru, что на место прибыли сотрудники ГИБДД и перекрыли движение. По ее словам, горячая вода растеклась прямо по проезжей части.

    Состояние пострадавших пока не уточняется. Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее в Хабаровске из-за прорыва трубы забил фонтан воды.

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