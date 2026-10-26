В Петербурге нашли останки ребенка в холодильнике и тело пожилой женщины

В Петербурге возбудили уголовное дело о двойном убийстве

В Санкт-Петербурге следователи расследуют уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управление СК.

«По предварительным данным, ночью 26 октября 2026 года в квартире жилого дома на улице Комиссара Грушко обнаружены тела 58-летней женщины и ребенка, 2024 года рождения, с признаками насильственной смерти», — заявили в ведомстве.

Кроме того, рядом с домом на улице обнаружили раненую 32-летнюю мать погибшего несовершеннолетнего. Ее отправили в больницу.

Как отметил источник 360.ru, тело ребенка находилось в холодильнике. В убийстве подозревают сожителя матери.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего юношу по подозрению в убийстве матери. Тело женщины нашли в квартире с множественными колото-резаными ранами на спине и груди.