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    В Петербурге нашли останки ребенка в холодильнике и тело пожилой женщины

    В Петербурге возбудили уголовное дело о двойном убийстве

    Фото: РИА «Новости»

    В Санкт-Петербурге следователи расследуют уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управление СК.

    «По предварительным данным, ночью 26 октября 2026 года в квартире жилого дома на улице Комиссара Грушко обнаружены тела 58-летней женщины и ребенка, 2024 года рождения, с признаками насильственной смерти», — заявили в ведомстве.

    Кроме того, рядом с домом на улице обнаружили раненую 32-летнюю мать погибшего несовершеннолетнего. Ее отправили в больницу.

    Как отметил источник 360.ru, тело ребенка находилось в холодильнике. В убийстве подозревают сожителя матери.

    Ранее в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего юношу по подозрению в убийстве матери. Тело женщины нашли в квартире с множественными колото-резаными ранами на спине и груди.

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