360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Неизвестный бросил кирпич в окно электрички в Москве

    В Москве пассажирка МЦД-2 пострадала от брошенного в окно электрички кирпича

    Фото: Медиасток.рф

    Женщина получила травму от кирпича, влетевшего в окно электрички. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

    В начале октября влетевший в окно электропоезда попал кирпич попал в голову женщине 2004 года рождения. Пассажирка получила телесные повреждения. Надзорное ведомство приложило кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в вагоне, на котором виден момент происшествия.

    Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности виновных. Московско-Ярославская транспортная прокуратура поставила расследование на контроль.

    Ранее в Петербурге задержали пьяного мужчину, который кидал камни в окна. Дебошир пытался привлечь внимание женщины, но разбил стекло в квартире ее соседей.

    Читайте также

    Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Петербурге

    Житель Ульяновска зарезал мать и отчима после конфликта

    В акватории Черного моря произошло возгорание танкера

    Три человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Петербурге

    Житель Ульяновска зарезал мать и отчима после конфликта

    В акватории Черного моря произошло возгорание танкера