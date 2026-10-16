Неизвестный бросил кирпич в окно электрички в Москве

В Москве пассажирка МЦД-2 пострадала от брошенного в окно электрички кирпича

Женщина получила травму от кирпича, влетевшего в окно электрички. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

В начале октября влетевший в окно электропоезда попал кирпич попал в голову женщине 2004 года рождения. Пассажирка получила телесные повреждения. Надзорное ведомство приложило кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в вагоне, на котором виден момент происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности виновных. Московско-Ярославская транспортная прокуратура поставила расследование на контроль.

Ранее в Петербурге задержали пьяного мужчину, который кидал камни в окна. Дебошир пытался привлечь внимание женщины, но разбил стекло в квартире ее соседей.