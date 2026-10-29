Суд взыскал 15 млн рублей с хозяина хаски, изуродовавших школьника в Сочи

Хозяин двух хаски, которые изуродовали школьника в Сочи, должен будет выплатить 15 миллионов рублей отцу мальчика. Именно такое решение принял Адлерский районный суд, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд полностью удовлетворил исковые требования. Решение пока не вступило в законную силу.

Как ранее рассказывал отец пострадавшего школьника Валентин Королев, он потребовал именно 15 миллионов рублей, поскольку мальчику еще предстоят очень дорогостоящие операции. Вмешательства могут потребоваться, пока организм формируется — примерно до 22 лет.

В феврале 2025 года две хаски набросились на девятилетнего мальчика и вырвали ему часть лица. Собак усыпили, хозяина приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Мальчик проходит длительный курс пластики, ему поэтапно восстанавливают черты лица. Как лечили пострадавшего ребенка и что еще предстоит — в материале 360.ru.