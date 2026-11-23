На севере Лондона рабочий погиб от удара током, когда развешивал рождественские гирлянды в торговом центре Brent Cross. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Рабочий в возрасте около 40 лет получил серьезные травмы и был осмотрен парамедиками после инцидента в торговом центре Brent Cross, произошедшего сразу после пяти часов утра в среду», — уточнили в материале.

Мужчину позже перевели в крупный травматологический центр. Он скончался от полученных травм 19 ноября.

Торговый центр закрыли. Представители совета Барнета по охране труда и технике безопасности проводили расследование. В торговом центре назвали единичным несчастный случай с рабочим, отметив, что работы проводил подрядчик.

Лондонская полиция сообщила, что детективы устанавливают обстоятельства смерти рабочего. Проверка продолжается.

Ранее в Новокузнецке 11-летний мальчик залез на трансформаторную подстанцию ради селфи, случайно задел руками силовой агрегат и погиб от удара током.