Иностранца, который был в международном розыске из-за захвата судна Arctic Sea, экстрадировали из Кипра в Россию. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован иностранный гражданин», — сказала она.

ЧП случилось в 2009 году в водах Балтийского моря. Преступная группа совершила вооруженный налет на мальтийский сухогруз, который перевозил древесину из Финляндии в Алжир. Сообщники взяли Arctic Sea на абордаж. Ущерб составил более шести миллионов долларов и 770 тысяч рублей.

Российский военный корабль обнаружил сухогруз около островов Зеленого Мыса. Заложников освободили, восьмерых захватчиков задержали. Затем установили еще одного подозреваемого, который координировал группу. В 2012 году его объявили в международный розыск, в 2025-м — задержали на Кипре.

Ранее стало известно, что россиянина нашли на Кипре мертвым.