Утром 19 ноября в Можайском районе на западе Москвы агрессивная змея заползла в помещение, в котором находились люди. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 08:32. Обратившиеся к спасателям местные жители утверждали, что рептилия, непохожая на безобидного ужа, вела себя угрожающе.

Людям удалось обезопасить себя, накрыв змею пластиковой коробкой.

Уже к 08:55 прибывшие на место специалисты забрали рептилию. Об обнаружении черно-серой змеи размером около 50 сантиметров сообщили в столичный департамент природопользования.

Ранее стало известно, что в московской фотостудии на улице Правды неподалеку от станции метро «Савеловская» нашли застрявшую змею.