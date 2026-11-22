Кругосветное путешествие на круизном лайнере Villa Vie Odyssey остановилось раньше срока. Пассажиров высадили в Камбодже, а судно с членами экипажа арестовали в Сингапуре. Команда пожаловалась на невыносимые условия пребывания. Об этом сообщил Business Insider .

У компании-оператора Villa Vie Residences закончились деньги. Суд в Сингапуре арестовал Villa Vie Odyssey в качестве обеспечительной меры. Власти утверждали, что члены экипажа чувствуют себя хорошо, их снабжение обеспечивается кредиторами, но в действительности оказалось не так

На борту остались от 63 до 67 членов команды. Они пожаловались на «адские» условия. Услугу стирки белья на борту приостановили, в некоторых каютах нет кондиционера. Из-за проблем с интернетом сотрудники не могут общаться с семьями.

Именно это судно привлекало недовольных победой Дональда Трампа на выборах президента США провести несколько лет в океане. Некоторые туристы распродали все имущество, чтобы позволить себе бесконечный круиз.