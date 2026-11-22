МЧС: пламя с горящего в Находке склада перекинулось на магазин

Складское помещение охватил мощный пожар в Находке. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, к моменту прибытия пожарных подразделений огонь перекинулся на здание соседнего магазина, где от жара частично обрушилась кровля.

В ведомстве подчеркнули, что общая площадь распространения огня составила 2300 квадратных метров.

«По предварительной информации пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

К тушению горящих помещений привлекли 40 человек личного состава и девять единиц техники.

В минувшую пятницу, 20 ноября, пожарные Марий Эл потушили производственное здание в столице республики. По данным регионального главка МЧС, пламя распространилось на площади в 500 квадратных метров и перекинулось на кровлю помещения.