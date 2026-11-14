Подросток погиб в ДТП с питбайком в Башкирии

В Башкирии 14-летний подросток погиб в ДТП с питбайком. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в «Максе» .

Авария произошла в Илишевском районе на 1178 километре трассы М-7 «Волга». После 21:00 13 ноября 16-летний подросток без прав ехал на питбайке «Эндуро» с 14-летним пассажиром. Он не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось.

Пассажир упал на встречную полосу, где попал под колеса большегруза «Скания», за рулем которого находился 28-летний водитель.

Ребенок скончался на месте. По факту ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чехове легковушка сбила питбайк с двумя подростками. Мототранспортом управлял 15-летний водитель.