С борта «Азимута» рейса Минеральные Воды — Анталья поступил сигнал о бомбе

Сигнал о взрывном устройстве на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» поступил в воздушном пространстве Турции при выполнении рейса по маршруту Минеральные Воды — Анталья. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya на странице в социальной сети.

После получения информации профильные подразделения Турции перевели в режим повышенной готовности.

По данным издания, в аэропорту Антальи самолет после посадки направят на специально отведенную безопасную площадку.

Сотрудники служб безопасности проведут необходимые проверки. Информацию о наличии взрывного устройства пока не подтвердили.

Днем ранее в Кемеровской области упал самолет Ан-12. В Минобороны отмечали, что ЧП случилось во время выполнения планового полета, жертвами стали 19 человек. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.