Тело туриста, смытого волной в Териберке, нашли рядом с местом гибели через 8 дней

На берегу одного из пляжей возле поселка Териберка нашли тело мужчины, которого смыло волной в море 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба СК Мурманской области.

«По данному факту следственным отделом по Кольскому району продолжается проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в ведомстве.

Несчастье произошло во время прогулки по пляжу «Яйца драконов». Сильная волна накрыла группу туристов, 37-летний мужчина и 32-летняя женщина оказались с воде. Пострадавшую выбросило на берег следующей волной, ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Мужчину объявили пропавшим без вести и искали восемь дней.