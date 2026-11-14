360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Тело туриста, смытого волной в Териберке, нашли рядом с местом гибели через 8 дней

    СК: в Териберке нашли тело туриста, смытого волной 6 ноября

    Фото: 360.ru

    На берегу одного из пляжей возле поселка Териберка нашли тело мужчины, которого смыло волной в море 6 ноября. Об этом сообщила пресс-служба СК Мурманской области.

    «По данному факту следственным отделом по Кольскому району продолжается проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в ведомстве.

    Несчастье произошло во время прогулки по пляжу «Яйца драконов». Сильная волна накрыла группу туристов, 37-летний мужчина и 32-летняя женщина оказались с воде. Пострадавшую выбросило на берег следующей волной, ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

    Мужчину объявили пропавшим без вести и искали восемь дней.

    Читайте также

    Брошенный друзьями альпинист 14 часов замерзал в австрийских Альпах

    Группа сноубордистов в Хакасии откопала гида, попавшего под лавину

    Собаки не найдут. Экс-спасатель рассказал, что могло стать с телами Усольцевых

    ИИ/360.ru

    Брошенный друзьями альпинист 14 часов замерзал в австрийских Альпах

    Группа сноубордистов в Хакасии откопала гида, попавшего под лавину

    Собаки не найдут. Экс-спасатель рассказал, что могло стать с телами Усольцевых

    ИИ/360.ru