Поднимающийся прямо из Черного моря смерч сняли на видео в Анапе

Огромный водяной вихрь возник над Черным морем, анапские туристы засняли это природное явление на камеру. Об этом сообщил Первый канал .

Черноморское побережье накрыла непогода, прогремели грозы, а над морем образовались смерчи. Водяные воронки попали на камеры туристов также в Сочи и Крыму.

Ранее мощный шторм зафиксировали в городе Тупансиратан в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. В результате погибли три человека.

Специалисты зафиксировали порывы ветра до 114 километров в час. Мэр города подтвердил, что около восьми тысяч домов разрушены или получили повреждения. Также пострадали магазины, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты и зернохранилища, ветром повалило деревья и ЛЭП.