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    В Москве у метро Белорусская произошел пожар

    Фото: Медиасток.рф

    На 3-ей улице Ямского поля неподалеку от станции метро Белорусская загорелось двухэтажное строящееся здание. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС.

    Благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений пожар удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать.

    «Информации о пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

    Ранее в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде загорелась детская игровая комната. Из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей. Пламя потушили еще до прибытия спасателей, никто не пострадал. Площадь пожара не превысила одного квадратного метра.

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