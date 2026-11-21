Медики госпитализировали троих несовершеннолетних после происшествия в бассейне «Дельфин» в Хабаровске. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минздраве по региону.

По предварительным данным, 21 ноября в бассейне вышла из строя подстанция подачи хлора. В результате пострадали находившиеся в воде посетители.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Краевое управление СК завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проверка обстоятельств ЧП продолжается.

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая объясняла, что опасная концентрация хлора может возникнуть в бассейне из-за ошибок персонала, сбоя дозирования или плохой вентиляции.

Попадая на слизистые, хлор обжигает дыхательные пути. Среди признаков отравления — головокружение, тошнота, першение в горле, кашель, резь в глазах, а при тяжелом поражении — синюшность кожи и одышка.