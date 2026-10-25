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    Огнеборцы потушили пожар в мастерской Театра на Юго-Западе в Москве

    В Москве огнеборцы потушил пожар в здании Театра на Юго-Западе, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил источник 360.ru.

    «Мастерская сгорела по всей площади. Площадь помещения 20 квадратных метров», — уточнил собеседник 360.ru.

    По его словам, пожару присвоили ранг 1-БИС (это значит, что на место для тушения возгорания направляли дополнительные подразделения, так как двух пожарных расчетов оказалось недостаточно). В пристройке находилось оборудование и другое складируемое имущество.

    Ранее источник 360.ru сообщил, что из здания театра эвакуировали около 50 человек, когда возник пожар.

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