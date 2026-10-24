Огонь охватил здание санатория в Москве

Утром в субботу пожар произошел в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Здание состоит из трех корпусов, соединенных общей крышей.

Огонь перешел на второй этаж здания. До прибытия спасателей с объекта эвакуировали около 20 рабочих, за медицинской помощью никто не обращался.

Есть угроза обрушения крыши, людей отвели на безопасное расстояние. К возможному вылету подготовили вертолеты.

В пресс-службе МЧС по столице добавили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о причинах ЧП уточняется.

Днем ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Погодиной в Москве, пострадал один человек.