Прокуратура проверит причины пожара в санатории «Узкое» в Москве

Прокуратура Москвы контролирует проверку обстоятельств пожара в здании санатория «Узкое» на юго-западе столицы. Возгорание произошло на территории природно-исторического парка «Битцевский лес», сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлением причин происшествия занимаются Черемушкинская межрайонная прокуратура и межрайонная природоохранная прокуратура Москвы.

По предварительной информации, в здании работали частные подрядные и субподрядные организации. В прокуратуре уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Пожар в реконструируемом административном здании произошел ранее в субботу, к тушению привлекли вертолет.

По предварительным данным, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Здание состоит из соединенных общей крышей трех корпусов. До прибытия МЧС с места возгорания эвакуировали около 20 рабочих.