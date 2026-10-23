Подмосковные пожарные ликвидировали возгорание на складе у Каширского шоссе

В Ленинском городском округе ликвидировали возгорание в промышленной зоне на 23-м километре Каширского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Огонь тушили работники 228-й, 235-й и 287-й пожарно-спасательных частей вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Сообщение о пожаре в промзоне поступило в единую службу экстренных вызовов ранним утром.

«К моменту прибытия первых подразделений происходило интенсивное горение покрышек, паллетов и бытовок. Существовала угроза распространения огня на автомобили и морские контейнеры», — рассказал начальник территориального управления № 14 «Мособлпожспаса» Максим Чапкин.

Пожар локализовали в 07:27 на площади около 320 квадратных метров, распространение огня остановили. В 07:43 открытое горение ликвидировали.