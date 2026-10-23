360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные пожарные ликвидировали возгорание на складе у Каширского шоссе

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В Ленинском городском округе ликвидировали возгорание в промышленной зоне на 23-м километре Каширского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

    Огонь тушили работники 228-й, 235-й и 287-й пожарно-спасательных частей вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Сообщение о пожаре в промзоне поступило в единую службу экстренных вызовов ранним утром.

    «К моменту прибытия первых подразделений происходило интенсивное горение покрышек, паллетов и бытовок. Существовала угроза распространения огня на автомобили и морские контейнеры», — рассказал начальник территориального управления № 14 «Мособлпожспаса» Максим Чапкин.

    Пожар локализовали в 07:27 на площади около 320 квадратных метров, распространение огня остановили. В 07:43 открытое горение ликвидировали.

    Читайте также

    Два аварийных дома снесут на улице Южный поселок в Подольске

    Урок о происхождении русского языка провели для школьников в Воскресенске

    Лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» наградили в Доме правительства

    Коммунальные службы подготовились к зиме в Лобне

    Еще 55 тысяч жителей Подмосковья сдали донорскую кровь и ее компоненты

    Суд в Подмосковье обязал виновных в нелегальной свалке возместить 50 млрд рублей

    С начала года в больницах Подмосковья заработали 5 новых аппаратов для рентгенов

    Подмосковные пилоты выиграли 6 медалей на первенстве России по гонкам дронов

    Спортсмены из Лобни стали победителями всероссийского турнира по самбо

    Подмосковный производитель труб представил продукцию на выставке в Лагосе

    Всемирные спортивные игры пройдут в Химках

    Новый павильон установили на остановке «Стадион» в Химках