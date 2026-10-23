360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Иванове произошел крупный пожар на матрасной фабрике

    В Иванове произошел крупный пожар в производственном здании на улице Косякова. Об этом сообщили в МЧС России.

    Кадры пожара оказались в распоряжении 360.ru.

    По предварительным данным, загорелся цех по изготовлению матрасов. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка.

    На место направили 59 человек и 14 единиц техники. Во время тушения на одного из пожарных обрушилась стена.

    «Он спрыгнул на землю, и стена упала на него», — рассказал собеседник 360.ru, не уточнив состояние пострадавшего.

    На место выехала исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Татьяна Черемина. Ведомство проверяет соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

    Следователи СК начали процессуальную проверку. Полиция направила следственно-оперативную группу. Информация о пострадавших уточняется.

    Ранее в Подмосковье загорелся склад у Каширского шоссе.

    Читайте также

    В центре Москвы произошел пожар в квартире

    Пожар произошел в кафе в Коммунарке

    Автосервис выгорел дотла в Подмосковье

    В центре Москвы произошел пожар в квартире

    Пожар произошел в кафе в Коммунарке

    Автосервис выгорел дотла в Подмосковье