В Иванове произошел крупный пожар на матрасной фабрике

В Иванове произошел крупный пожар в производственном здании на улице Косякова. Об этом сообщили в МЧС России.

Кадры пожара оказались в распоряжении 360.ru.

По предварительным данным, загорелся цех по изготовлению матрасов. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка.

На место направили 59 человек и 14 единиц техники. Во время тушения на одного из пожарных обрушилась стена.

«Он спрыгнул на землю, и стена упала на него», — рассказал собеседник 360.ru, не уточнив состояние пострадавшего.

На место выехала исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Татьяна Черемина. Ведомство проверяет соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

Следователи СК начали процессуальную проверку. Полиция направила следственно-оперативную группу. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Подмосковье загорелся склад у Каширского шоссе.