В Сергиевом Посаде потушили пожар на 600 кв. м

В деревне Наугольное Сергиево-Посадского городского округа ликвидировали возгорание в нежилом помещении на территории строительного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам заместителя начальника территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Шумова, сообщение о пожаре на Старом Ярославском шоссе, 87А поступило в 13:09. «К моменту прибытия первых подразделений происходило интенсивное горение нежилого помещения, пламя грозило перекинуться на соседние строения. Специалисты оперативно подали стволы на тушение и защиту соседней территории. В 14:27 пожар был локализован на площади 600 квадратных метров. В 15:01 было ликвидировано открытое горение», — пояснил Шумов.

В тушении участвовали работники 233-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста ПСЧ-233 вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы.