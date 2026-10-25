Пожар вспыхнул в здании Театра на Юго-западе в Москве

В Западном административном округе в Москве в Театре на Юго-Западе возникло возгорание, из здания эвакуировали около 50 человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Здание театра расположено на проспекте Вернадского, 125. Загорелась одноэтажная пристройка. Пожару присвоили второй ранг сложности ­– повышенный (ситуация, когда имеющихся на месте сил и средств недостаточно для оперативной ликвидации возгорания).

«Люди из театра все эвакуировались. Из ближайшего подъезда дома эвакуация не проходит», — уточнил собеседник 360.ru.

По его словам, из здания театра валит густой серый дым. Пожар охватил около 20 квадратных метров. На данный момент, как сообщили в столичном МЧС, возгорание локализовали.

Ранее на юге столицы погибла женщина при пожаре в квартире.