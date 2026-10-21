В Пензе произошел пожар, унесший жизнь мужчины

В Пензе на 3-м проезде Демьяна Бедного произошел пожар, унесший жизнь мужчины 1965 года рождения. Сообщение о возгорании в деревянном двухквартирном доме поступило 21 октября в 3:48, пишет «Пенза-пресс» .

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что в результате огня сгорела кровля и выгорело помещение дома площадью 100 квадратных метров, а также кровля и внутренняя часть пеноблочного гаража площадью 32 квадратных метра. На тушение было направлено шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

МЧС напоминает о необходимости установки автономного пожарного извещателя, который громким звуком предупредит о дыме и возгорании даже ночью.